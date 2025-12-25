На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько россиян к концу года столкнулись с выгоранием на работе

RT: почти 50% россиян к концу 2025 года испытывают симптомы выгорания
true
true
true
close
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиян к концу текущего года испытывают симптомы профессионального выгорания – об этом сообщили 48% участников соответствующего опроса. В 68% случаев главным признаком этого состояния становится чувство постоянной усталости, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Среди других симптомов выгорания россияне часто называют перенапряжение, стресс (62%) и раздражительность (55%). Причем каждый второй респондент сообщил, что по утрам не хочет идти на работу (47%), а еще 43% рассказали, что не чувствуют энтузиазма, не хотят ни в чем проявлять инициативу.

В результате таких негативных признаков многие задумались о смене сферы деятельности (41%). Также отмечается в целом снижение работоспособности (40%).

Говоря о причинах выгорания, большинство опрошенных пожаловались на плохую организацию рабочих процессов (66%), а также на слишком большое число задач (51%). Финансовую составляющую выделили 36% опрошенных, а еще 28% отметили, что им постоянно приходится соглашаться на переработки. Каждый пятый заявил о непростых отношениях с начальством, а еще 20% добавили к этому личные проблемы, не связанные с работой.

Исследование Русской школы управления, предполагавшее возможность выбора множественного ответа, подготовлено на основе опроса более тысячи жителей России.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина до этого напомнила, что профессиональное выгорание — не обычная усталость после тяжелого дня, а серьезное расстройство, которое нельзя оставлять без внимания. По ее словам, когда человек длительное время пребывает в состоянии стресса, его организм начинает давать сбой. Страдают нервная система и гормональный фон, нарушаются сон и метаболизм, ослабевает иммунитет, падает способность сосредотачиваться, появляются перепады настроения.

Чтобы выбраться из этого состояния, достаточно простых вещей: планирования рабочего времени и дополнительных дней отдыха, считает специалист.

Ранее были названы три главные психологические проблемы россиян на работе в 2025 году.

