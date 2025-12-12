Врач напомнила, что выгорание — это не обычная усталость

Профессиональное выгорание — не обычная усталость после тяжелого дня, а серьезное расстройство, которое нельзя оставлять без внимания. Об этом в беседе с РИАМО напомнила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина.

По ее словам, когда человек длительное время пребывает в состоянии стресса, его организм начинает давать сбой. Страдают нервная система и гормональный фон, нарушаются сон и метаболизм, ослабевает иммунитет, падает способность сосредотачиваться, появляются перепады настроения.

Чтобы выбраться из этого состояния, достаточно простых вещей: планирования рабочего времени и дополнительных дней отдыха.

«Пока на работе ценят тех, кто вкалывает до упада, ситуация будет только ухудшаться. Если человек признает, что выдохся, это вовсе не означает капитуляцию. Наоборот — это начало пути к восстановлению, возможность снова почувствовать вкус к жизни, а не просто тянуть лямку изо дня в день», — подчеркнула Крашкина.

Как сообщил ведущий эксперт в области управления организациями, соавтор проекта Правительства Москвы «Мои документы — мой искренний сервис» Максим Недякин, порядка половины российских компаний отмечают текучку кадров до 30%, а основной причиной называют выгорание работников. При этом есть сферы, где риски выгорания минимальны — это, как правило, такие профессии, где работать нужно руками.

Ранее россиян предупредили об опасности предновогоднего аврала для здоровья.