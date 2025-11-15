На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних

Синоптик Леус: снег в Москве стал одним из самых поздних первых снегопадов
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Выпавший в столице первый снег стал одним из самых поздних первых снегопадов в этом веке. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что так же поздно снег выпадал только один раз — 15 ноября 2008 года.

15 ноября в Москве с опозданием на месяц выпал первый снег. Он шел всю ночь, в итоге в городе за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков при температуре около 0°C.

До 15:00 в столице были осадки в виде мокрого снега. Синоптики ожидают, что выпадет еще 11 мм снега, затем поздним вечером подморозит, на дорогах возникнет гололедица. По прогнозам метеорологов, выпавший снег пролежит недолго — к середине следующей недели он растает, но к 22 и 23 ноября появится снова. К концу ноября установится постоянный снежный покров высотой 3–8 см, а местами — 13 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее вторжение снежного циклона в Москву сняли из космоса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами