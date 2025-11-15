Первый снегопад в Москве оказался одним из самых поздних

Выпавший в столице первый снег стал одним из самых поздних первых снегопадов в этом веке. Об этом написал в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он рассказал, что так же поздно снег выпадал только один раз — 15 ноября 2008 года.

15 ноября в Москве с опозданием на месяц выпал первый снег. Он шел всю ночь, в итоге в городе за сутки выпало до 20% месячной нормы осадков при температуре около 0°C.

До 15:00 в столице были осадки в виде мокрого снега. Синоптики ожидают, что выпадет еще 11 мм снега, затем поздним вечером подморозит, на дорогах возникнет гололедица. По прогнозам метеорологов, выпавший снег пролежит недолго — к середине следующей недели он растает, но к 22 и 23 ноября появится снова. К концу ноября установится постоянный снежный покров высотой 3–8 см, а местами — 13 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ранее вторжение снежного циклона в Москву сняли из космоса.