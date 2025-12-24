На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студентка, вербовавшая россиян в террористические организации, признала вину

Вербовавшая новобранцев в РДК студентка признала вину
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Студентка Полина Костикова, вербовавшая россиян в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) и другие террористические организации, признала свою вину в суде. Об этом сообщает ТАСС.

«Признаю свою вину и раскаиваюсь в совершенном преступлении», — сказала Костикова.

22-летняя Полина Костикова обвиняется в приготовлении к участию в деятельности террористической организации. Девушке грозит до 20 лет лишения свободы.

Следствие считает, Костикова связана с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Кроме того, предполагается, что она занималась финансовым обеспечением «Русского добровольческого корпуса», находясь за границей, а после возвращения в Россию — подбором новых участников для организации.

По данным следствия, 15 мая Костикова самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС при проверке такси, в котором она ехала.

Ранее в НАК рассказали о вербовке Киевом российской молодежи.

