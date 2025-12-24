Путин подвел итоги осенней сессии российского парламента

Парламент России завершил осеннюю сессию с хорошим результатом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Парламент России, обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом», — отметил он в ходе пленарного заседания Совета Федерации.

24 декабря Путин принял участие в пленарном заседании Совета Федерации РФ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что также президент в течение дня встретится с членами российского правительства.

До этого Владимир Путин провел встречу с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

23 декабря Володин передал депутатам слова благодарности от Путина за работу в осеннюю сессию 2025 года. Также он рассказал, что глава государства пожелал членам Государственной думы успехов в работе в следующем году.

Ранее в партии «Единая Россия» подвели итоги работы в осеннюю сессию.