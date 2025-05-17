На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку

Суд заключил под стражу студентку, подозреваемую в связях с террористами
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Полину Костикову, обвиняемую в участии в террористической организации, до 4 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 15 мая Костикова самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС в ходе проверки такси, в котором она ехала.

Известно, что обвиняемая проживала в Турции и Грузии в 2022 году, прежде чем вернуться в Россию.

Следствие считает, что Костикова связана с террористической организацией «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Кроме того, предполагается, что она занималась финансовым обеспечением «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), находясь за границей, а после возвращения в Россию - подбором новых участников для организации.

До этого в Москве суд продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами гражданин России и Италии частично признал вину.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами