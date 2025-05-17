Суд арестовал обвиняемую в терроризме москвичку

Суд заключил под стражу студентку, подозреваемую в связях с террористами

Останкинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил под стражу Полину Костикову, обвиняемую в участии в террористической организации, до 4 июня. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, 15 мая Костикова самовольно покинула место содержания под домашним арестом и попыталась пересечь границу с Грузией. Ее задержали сотрудники ДПС в ходе проверки такси, в котором она ехала.

Известно, что обвиняемая проживала в Турции и Грузии в 2022 году, прежде чем вернуться в Россию.

Следствие считает, что Костикова связана с террористической организацией «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Кроме того, предполагается, что она занималась финансовым обеспечением «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК), находясь за границей, а после возвращения в Россию - подбором новых участников для организации.

До этого в Москве суд продлил срок ареста троим фигурантам дела о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игоря Кириллова.

Ранее завербованный украинскими спецслужбами гражданин России и Италии частично признал вину.