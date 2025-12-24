На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, что европейские таможенники не пропускают посылки из РФ

SHOT: таможенники в Европе отказываются пропускать посылки из России
close
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Европейские таможенники не пускают новогодние посылки из РФ под предлогом того, что «российские товары — это роскошь». Проблемы массово возникают на границе с Германией и Австрией, пишет Life, ссылаясь Telegram-канал SHOT.

Так, одна из собеседниц канала отправила из Москвы за границу елочную игрушку в виде машинки. Она несколько недель пролежала в Австрии, а затем ее вернули в Россию с наклейкой о запрете ввоза.

Также от отправителей начали требовать документы на все товары в посылках. Чек нужен даже к сладостям, пишет СМИ.

«Европейцы хорошо так зарабатывают на запретных подарочках из РФ. С каждого отправления ввели поборы — от 18 евро и более», — говорится в посте.

При этом если посылка не прошла таможню, возврат суммы сбора не полагается, утверждают журналисты.

До этого в аэропорту Франкфурта-на-Майне пограничники обнаружили в ручной клади туриста из Анголы более 11 тысяч бриллиантов. Выяснилось, что путешественник не задекларировал драгоценности. Также мужчина не смог предъявить сертификат на бриллианты. Точная стоимость находки не уточняется. Турист был задержан.

Ранее таможенники обнаружили килограмм живых червей в штанах туристки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами