Врач рассказала о самом эффективном методе профилактики ВПЧ

Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом RuNews24.ru рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова.

По ее словам, ее лучше делать до начала половой жизни, в некоторых регионах России она включена в региональный календарь прививок и проводится в рамках ОМС.

«Вакцина не защищает от уже существующих в организме типов вируса и не является методом лечения уже появившихся папиллом. Она также не защищает от всех существующих типов ВПЧ, а только от тех, что входят в ее состав», — уточнила Чулкова.

Врач добавила, что для терапии ВПЧ-инфекции применяются системные иммуномодуляторы, местные цитостатические препараты, средства на основе интерферонов (ИФН) и его индукторов.

В сентябре депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила, что вакцинацию от вируса папилломы человека следует внести в национальный календарь прививок. От любой прививки можно отказаться, при этом национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения, отметила депутат.

Ранее был найден способ снизить риск рака шейки матки на 80%.