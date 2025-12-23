На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о самом эффективном методе профилактики ВПЧ

Врач Чулкова: вакцинация является самым эффективным методом профилактики ВПЧ
Shutterstock

Вакцинация является наиболее эффективным методом профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ). Об этом RuNews24.ru рассказала заведующая кафедрой внутренних болезней Университета «Синергия», к.м.н., врач-онколог Елена Чулкова.

По ее словам, ее лучше делать до начала половой жизни, в некоторых регионах России она включена в региональный календарь прививок и проводится в рамках ОМС.

«Вакцина не защищает от уже существующих в организме типов вируса и не является методом лечения уже появившихся папиллом. Она также не защищает от всех существующих типов ВПЧ, а только от тех, что входят в ее состав», — уточнила Чулкова.

Врач добавила, что для терапии ВПЧ-инфекции применяются системные иммуномодуляторы, местные цитостатические препараты, средства на основе интерферонов (ИФН) и его индукторов.

В сентябре депутат Госдумы, член комитета по здравоохранению Юлия Дрожжина заявила, что вакцинацию от вируса папилломы человека следует внести в национальный календарь прививок. От любой прививки можно отказаться, при этом национальный календарь составлен специалистами для защиты и самого человека, и его окружения, отметила депутат.

Ранее был найден способ снизить риск рака шейки матки на 80%.

