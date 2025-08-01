Мужчина едва не лишился почки из-за пули, которая попала в нее по венам из шеи

В Москве пуля попала в шею пациента и по вене добралась до почки

В Москве спасли мужчину, у которого пуля путешествовала по организму. Об этом сообщает НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Пациент получил огнестрельное ранение в область над ключицей, в медицинское учреждение его доставили на вертолете.

Во время исследований врачи заметили, что пуля мигрировала по венам вниз и оказалась в правой почечной вене. Такую ситуацию медики увидели впервые в своей практике.

Так как жизнь пациента была под угрозой, на операцию у медиков было несколько минут. Во время вмешательства они выделили почечную вену и артерию, после чего пережали сосуды почти, чтобы достать инородный предмет.

В результате пулю убрали в течение шести минут. В противном случае пациент мог бы лишиться почки. После манипуляций орган не потерял свои функции.

На данный момент жизни мужчины ничто не угрожает, его уже выписали из больницы.

Ранее китаянка попала в реанимацию, получив огнестрельное ранение в висок в тире Петербурга.