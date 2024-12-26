Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области подросток получил пулю в голову и ходил с ней пять лет

В Брянской области школьник пять лет жил с пулей в голове
close
Shutterstock

В Брянской области школьник попал в больницу с пулей в голове, которая попала туда пять лет назад. Об этом сообщает Baza.

Инцидент, после которого пуля попала в организм, произошел дома у бабушки. Вместе с братом молодой человек нашел пневматическую винтовку и решил пострелять.

В результате одна из пуль рикошетировала и попала в голову пострадавшему, но в тот момент школьник убедил родителей, что с ним все хорошо, поэтому семья к медикам не обращалась.

В конце текущего года подросток почувствовал сильную головную боль. После обследования в областной поликлинике выяснилось, что у молодого человека есть инородный предмет в правой теменной области. Помимо этого, в правом полушарии обнаружили гематому. Школьник готовится к операции.

До этого в Москве врачи спасли 12-летнего мальчика, который семь лет ходил с частью наушника в носу. Весь этот период он жаловался на гаймориты и плохой запах из носа, но врачи не могли увидеть амбюшур, так как он «маскировался» под слизистую оболочку.

Ранее ребенок попал в больницу во Владимире, проглотив алюминиевый кинжал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами