В Брянской области подросток получил пулю в голову и ходил с ней пять лет

В Брянской области школьник пять лет жил с пулей в голове

В Брянской области школьник попал в больницу с пулей в голове, которая попала туда пять лет назад. Об этом сообщает Baza.

Инцидент, после которого пуля попала в организм, произошел дома у бабушки. Вместе с братом молодой человек нашел пневматическую винтовку и решил пострелять.

В результате одна из пуль рикошетировала и попала в голову пострадавшему, но в тот момент школьник убедил родителей, что с ним все хорошо, поэтому семья к медикам не обращалась.

В конце текущего года подросток почувствовал сильную головную боль. После обследования в областной поликлинике выяснилось, что у молодого человека есть инородный предмет в правой теменной области. Помимо этого, в правом полушарии обнаружили гематому. Школьник готовится к операции.

До этого в Москве врачи спасли 12-летнего мальчика, который семь лет ходил с частью наушника в носу. Весь этот период он жаловался на гаймориты и плохой запах из носа, но врачи не могли увидеть амбюшур, так как он «маскировался» под слизистую оболочку.

Ранее ребенок попал в больницу во Владимире, проглотив алюминиевый кинжал.