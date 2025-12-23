На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оштрафовал еще двух участников пикета у Госдумы

Суд в Москве оштрафовал двух участников пикета у Госдумы на 20 тысяч рублей
Shutterstock/FOTODOM

Тверской районный суд Москвы оштрафовал участников пикета у здания Государственной думы Ратмира Клипикова и Василия Краснова. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Молодых людей признали виновными по административной статье о нарушении порядка проведения пикетирования. Размер штрафов составил 20 тысяч рублей.

До этого Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) за пикет у Госдумы. Размер санкции также составил 20 тысяч рублей.

Никандров был включен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». Вместе с ним в список попали главный редактор «Проверено. Медиа» Илья Бер (признан в РФ иностранным агентом) и актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).

Как отмечает портал «MSK1.RU», Никандров сам захотел получить статус иноагента — якобы «по приколу». Он добивался своего в течение девяти месяцев и написал в Минюст сам на себя не меньше пяти заявлений. Как отмечают журналисты, в обращениях молодой человек убеждал ведомство, что находится под влиянием президента Украины Владимира Зеленского и на тот момент президента США Джо Байдена.

Ранее жительницу Петербурга осудили за пикет на мосту Кадырова.

