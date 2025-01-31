Жительницу Петербурга осудили за пикет на мосту Кадырова

Красносельский суд Санкт-Петербурга признал жительницу Санкт-Петербурга Елену Патяеву виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП и назначил 20 часов обязательных работ за пикет в защиту вывезенной в Чечню Седы Сулеймановой, он проходил на мосту Кадырова. Об этом Патяева рассказала «Газете.Ru».

«Чувствую себя счастливой, что больше не надо просить разрешения сходить в туалет, и что наконец можно есть нормальную еду. Оспаривать будем обязательно само решение об обязательных работах, и адвокат подаст иск о его недопуске ко мне. Я тоже от себя подам иск о недопуске его ко мне. Нарушений по итогу было много. Протокол мне не показывали, пять часов вообще держали без предъявления обвинений, потом хотели не разрешить даже позвонить адвокату. Но я не послушалась, конечно. Потом прятали меня зачем-то – возили из участка в участок, адвоката не пустили без всяких оснований. Так что будем максимально оспаривать все, что сможем», – сказала она.

Патяева считает, что пикет прошел успешно – она не рассчитывала, что ее действия привлекут столько внимания.

«Я думала, меня задержат за антиковид, оштрафуют и отпустят. Все бы прошло тихо, мирно и незаметно. Но мне решили сделать подарок: задержанием, всеми этими нарушениями и даже приговором суда. Они сами только привлекли ко мне внимание – а значит и к Седе. А именно этого – внимания к Седе – я и добиваюсь. Так что спасибо всем, кто жестил, за этот подарок», – заключила она.

29 января Патяева вышла на мост Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге с одиночным пикетом, после этого ее задержали. Тогда девушка рассказала «Газете.Ru», что ей вменяют нарушение антиковидных ограничений.

Ее подруга Седа Сулейманова, уроженка Чечни, сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Как сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева, она получает отписки на свои заявления по поводу пропажи девушки.

Ранее Патяева просила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело Сулеймановой.