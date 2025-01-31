Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жительницу Петербурга осудили за пикет на мосту Кадырова

Суд приговорил петербурженку к обязательным работам за пикет на мосту Кадырова
close
Предоставлено Еленой Патяевой

Красносельский суд Санкт-Петербурга признал жительницу Санкт-Петербурга Елену Патяеву виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП и назначил 20 часов обязательных работ за пикет в защиту вывезенной в Чечню Седы Сулеймановой, он проходил на мосту Кадырова. Об этом Патяева рассказала «Газете.Ru».

«Чувствую себя счастливой, что больше не надо просить разрешения сходить в туалет, и что наконец можно есть нормальную еду. Оспаривать будем обязательно само решение об обязательных работах, и адвокат подаст иск о его недопуске ко мне. Я тоже от себя подам иск о недопуске его ко мне. Нарушений по итогу было много. Протокол мне не показывали, пять часов вообще держали без предъявления обвинений, потом хотели не разрешить даже позвонить адвокату. Но я не послушалась, конечно. Потом прятали меня зачем-то – возили из участка в участок, адвоката не пустили без всяких оснований. Так что будем максимально оспаривать все, что сможем», – сказала она.

Патяева считает, что пикет прошел успешно – она не рассчитывала, что ее действия привлекут столько внимания.

«Я думала, меня задержат за антиковид, оштрафуют и отпустят. Все бы прошло тихо, мирно и незаметно. Но мне решили сделать подарок: задержанием, всеми этими нарушениями и даже приговором суда. Они сами только привлекли ко мне внимание – а значит и к Седе. А именно этого – внимания к Седе – я и добиваюсь. Так что спасибо всем, кто жестил, за этот подарок», – заключила она.

29 января Патяева вышла на мост Ахмата Кадырова в Санкт-Петербурге с одиночным пикетом, после этого ее задержали. Тогда девушка рассказала «Газете.Ru», что ей вменяют нарушение антиковидных ограничений.

Ее подруга Седа Сулейманова, уроженка Чечни, сбежала из дома после ссоры с семьей, которая пыталась выдать ее замуж против воли. Она переехала в Санкт-Петербург, но в августе 2023 года родственники нашли ее, угрожали и требовали вернуться. Позже девушку задержала полиция по обвинению в краже и передала чеченским властям.

Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Как сообщила в своем Telegram-канале член СПЧ Ева Меркачева, она получает отписки на свои заявления по поводу пропажи девушки.

Ранее Патяева просила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять на контроль дело Сулеймановой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами