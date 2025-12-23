На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блогера Никандрова оштрафовали за пикет у Госдумы

Суд оштрафовал блогера Никандрова на 20 тысяч рублей за пикет у Госдумы
true
true
true
close
Марат Никандров (признан в РФ иностранным агентом)/VK

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) за пикет у здания Государственной думы. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Никандрова признали виновным по административной статье о нарушении порядка проведения пикетирования. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

Блогер был включен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». Вместе с ним в список попали главный редактор «Проверено. Медиа» Илья Бер (признан в РФ иностранным агентом) и актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).

В беседе с «Газетой.Ru» блогер признался, что окончил 9 классов и «живет своим делом» — у него есть «самый известный техноблог в Казахстане». Позже команда этого техноблога заявила, что не связана с Никандровым.

Никандров заявлял, что планировал обжаловать решение Минюста в суде. Блогер считал, что процедура пройдет быстро. По словам мужчины, его случай стал уникальным.

Ранее в России одобрили пикет против блокировки популярной у детей игры Roblox.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами