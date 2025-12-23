Блогера Никандрова оштрафовали за пикет у Госдумы

Суд оштрафовал блогера Никандрова на 20 тысяч рублей за пикет у Госдумы

Тверской районный суд Москвы оштрафовал блогера Марата Никандрова (признан в РФ иностранным агентом) за пикет у здания Государственной думы. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Никандрова признали виновным по административной статье о нарушении порядка проведения пикетирования. Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

Блогер был включен в реестр иноагентов в ноябре 2023 года «на основании заявления лица, намеревающегося действовать в качестве иностранного агента». Вместе с ним в список попали главный редактор «Проверено. Медиа» Илья Бер (признан в РФ иностранным агентом) и актриса Яна Троянова (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).

В беседе с «Газетой.Ru» блогер признался, что окончил 9 классов и «живет своим делом» — у него есть «самый известный техноблог в Казахстане». Позже команда этого техноблога заявила, что не связана с Никандровым.

Никандров заявлял, что планировал обжаловать решение Минюста в суде. Блогер считал, что процедура пройдет быстро. По словам мужчины, его случай стал уникальным.

