Жителю Курска избрали меру пресечения за поджог трансформатора

Жителя Курска арестовали на два месяца за поджог трансформатора
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Курский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, который поджег силовой трансформатор. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Молодого человека обвиняют в совершении теракта, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«[Подозреваемый] осуществил поджог силового трансформатора, в результате чего произошло отключение электроэнергии у 5 тысяч потребителей района», — говорится в сообщении.

Фигурант арестован на два месяца.

16 декабря сообщалось, что в Забайкалье два подростка, которые подожгли лес по заданию куратора из Украины, предстанут перед судом по обвинению в теракте. Двух молодых людей в возрасте 16 и 17 лет обвинили в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе ДНР 16-летнего местного жителя, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Карелии подросток за деньги поджег вышки сотовой связи.

