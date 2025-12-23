Жителю Курска избрали меру пресечения за поджог трансформатора

Жителя Курска арестовали на два месяца за поджог трансформатора

Курский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, который поджег силовой трансформатор. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Молодого человека обвиняют в совершении теракта, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

«[Подозреваемый] осуществил поджог силового трансформатора, в результате чего произошло отключение электроэнергии у 5 тысяч потребителей района», — говорится в сообщении.

Фигурант арестован на два месяца.

16 декабря сообщалось, что в Забайкалье два подростка, которые подожгли лес по заданию куратора из Украины, предстанут перед судом по обвинению в теракте. Двух молодых людей в возрасте 16 и 17 лет обвинили в совершении террористического акта группой лиц по предварительному сговору.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Мариуполе ДНР 16-летнего местного жителя, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи. Ему грозит до 20 лет колонии.

Ранее в Карелии подросток за деньги поджег вышки сотовой связи.