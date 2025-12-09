В Карелии подросток за деньги поджег вышки сотовой связи

В Петрозаводске 16-летний подросток поджег оборудование двух сотовых станций, выполняя задание неизвестных из мессенджера. Об этом сообщает СУ СК РФ по Республике Карелия.

Инцидент произошел в конце ноября 2025 года. По данным Следственного комитета, несовершеннолетний нашел в мессенджере группу с объявлением о «легком заработке». В публикации предлагалось за денежное вознаграждение поджечь оборудование сотовых станций. Откликнувшись на предложение, он получил подробную инструкцию.

Следуя указаниям, подросток купил легковоспламеняющуюся жидкость. Ночью он поочередно облил и поджег оборудование на двух вышках сотовой связи в Петрозаводске. Свои действия он фиксировал на видео и отправлял соучастникам. Полученные за преступление деньги юноша потратил по своему усмотрению. Поджигателя задержали, возбуждено уголовное дело о диверсии.

Ранее оренбургский подросток отказался поджигать вышку связи, но все равно получил срок.