Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев

Le Temps: Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев с начала СВО
Denis Balibouse/Reuters

Швейцария депортировала около 100 украинских беженцев с начала российской специальной военной операции в республике в феврале 2022 года. Об этом сообщает Le Temps.

Отмечается, что речь идет о тех гражданах Украины, кто получил временную защиту в других странах. Восемь человек были высланы в страны, входящие в систему Дублинского регламента (27 стран Европейского союза, Исландия и Норвегия). 89 украинцев направили в третьи страны, еще пятерых вернули на Украину. Последних выдворили спецрейсами для осужденных, говорится в статье.

Издание напомнило, что в общей сложности с начала российской спецоперации Украину покинули более 4 миллионов человек.

До этого сообщалось, что недовольство украинскими беженцами в Польше выросло и достигло своего пика с 2014 года. согласно данным опросов, 45% поляков выступают против приема беженцев с Украины в страну.

Ранее СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе.

Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
