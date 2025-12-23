СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе

Житель Львова переправлял в Закарпатье через нерабочую газовую трубу уклонистов, которые хотели перебраться в Европу. Об этом рассказала в своем Telegram-канале служба безопасности Украины (СБУ).

«На Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в ЕС через нерабочую газовую трубу», — отметили в публикации.

Как отметили в СБУ, мужчина действовал совместно со своим знакомым, который мигрировал в Евросоюз.

В августе украинские власти разрешили выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, после чего те стали массово покидать Украину.

До этого в правительстве Украины заявляли о расширении программы военных контрактов для молодежи 18-24 лет.

Как и в основной программе, для добровольцев предусмотрена выплата 1 млн гривен ($23,9 тыс.), которая осуществляется в три этапа. После прохождения службы молодым людям обещают отсрочку от мобилизации на один год, а также беспроцентную ипотеку.

Тем не менее, украинцы продолжают покидать страну. Так отмечается, что в 2025 году доля мужчин призывного возраста в общем потоке беженцев с Украины в Эстонию выросла в сравнении с долей женщин и детей.

Ранее на Украине подполковника минобороны заподозрили в помощи уклонистам.