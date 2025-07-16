На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста

Тришкин заявил, что случайно нашел пистолет, из которого ранил таксиста
true
true
true
close
Shutterstock

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста в ходе дорожного конфликта в августе прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

«За два дня до инцидента я случайно нашел этот пистолет в районе гаражей, где парковал машину. Я планировал сдать этот пистолет в полицию, но не успел, после чего произошел дорожный конфликт», — сказал Тришкин.

По его словам, решение применить пистолет в конфликте возникло у него спонтанно. Тришкин заявил, что сперва показал таксисту пистолет, желая припугнуть. Однако, по словам Тришкина, водитель попытался выхватить оружие. В этот момент судья выстрелил на поражение.

8 июля сообщалось, что причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, это дает им неприкосновенность. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать ВККС.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит вопрос об уголовном деле против судьи Тришкина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами