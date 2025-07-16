Военный судья Тришкин рассказал, как нашел пистолет, из которого стрелял в таксиста

Судья 2-го Западного окружного военного суда Альберт Тришкин на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста в ходе дорожного конфликта в августе прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

«За два дня до инцидента я случайно нашел этот пистолет в районе гаражей, где парковал машину. Я планировал сдать этот пистолет в полицию, но не успел, после чего произошел дорожный конфликт», — сказал Тришкин.

По его словам, решение применить пистолет в конфликте возникло у него спонтанно. Тришкин заявил, что сперва показал таксисту пистолет, желая припугнуть. Однако, по словам Тришкина, водитель попытался выхватить оружие. В этот момент судья выстрелил на поражение.

8 июля сообщалось, что причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Тришкин занимает должность судьи с 2016 года. В соответствии с законом о статусе судей, это дает им неприкосновенность. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи должна дать ВККС.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит вопрос об уголовном деле против судьи Тришкина.