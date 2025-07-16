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Военный судья Тришкин подал в отставку

ВККС удовлетворила прошение Тришкина об уходе в отставку
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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) удовлетворила прошение судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина об отставке. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВККС удовлетворила прошение судьи Альберта Тришкина об отставке», — говорится в сообщении.

В среду Тришкин на заседании ВККС заявил, что случайно нашел травматический пистолет, из которого он ранил таксиста в ходе дорожного конфликта в августе прошлого года.

До этого сообщалось, что причиной для инициирования запроса о возбуждении уголовного дела в отношении Тришкина стал дорожный инцидент. После происшествия судья принес свои извинения пострадавшему и предложил денежную компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Изначально потерпевший согласился, однако позже, после консультации с адвокатом, сумма компенсации была увеличена в десять раз. Такая сумма оказалась непосильной Тришкину.

Тришкин занимал должность судьи с 2016 года.

Ранее сообщалось, что ВККС рассмотрит вопрос об уголовном деле против судьи Тришкина.

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