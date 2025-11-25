На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Выяснились новые детали дела судьи Тришкина

Судья Тришкин хамил полицейскому во время проверочных мероприятий
true
true
true
close
судьироссии.рф

Полицейский в зале Видновского суда Московской области заявил, что судья военного суда в отставке Альберт Тришкин хамил и матерился, когда он позвонил ему после инцидента со стрельбой в таксиста из травматического пистолета. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам сотрудника правоохранительных органов, он в ходе проверочных мероприятий после потасовки со стрельбой в таксиста, установил телефон подсудимого и позвонил ему.

«Он начал хамить, материться и никаких объяснений давать не стал. Сказал подъехать по адресу, где мне объяснят, кто я такой. Я посмотрел, что это адрес Генеральной прокуратуры», — рассказал свидетель.

Впоследствии, когда полицейский выяснил, что подозреваемый — судья, он передал материалы дела в прокуратуру.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по запросу главы СК Александра Бастрыкина разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против военного судьи Тришкина за стрельбу на дороге. В прошлом году он поссорился с таксистом Ахмаджиевым и ранил его, прострелив бедро. Впоследствии судья подал в отставку.

До этого судья Тришкин объяснил, что решил использовать оружие, поскольку дорожный конфликт начал принимать «плохой оборот».

«Мой родственник, который в тот момент был со мной в машине, вышел из нее, и то же самое сделал и пострадавший. Я понял, что конфликт становится очень опасным, и достал пистолет», — сообщил он на заседании ВККС.

По словам Тришкина, изначально он просто показал Ахмаджиеву пистолет, чтобы напугать его. Однако выстрел произошел, когда таксист попытался выхватить у него оружие. Судья подчеркнул, что оружие ему не принадлежит — он случайно наткнулся на пистолет за два дня до инцидента и даже сомневался в его исправности.

«Я нашел пистолет неподалеку от гаражей, где парковал машину. Планировал сдать его в полицию, но не успел, и после этого возник дорожный конфликт», — сказал он, добавив, что после инцидента избавился от оружия.

Тришкин обвиняется по статье 112 УК РФ - в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Несмотря на статус неприкосновенности, Тришкину грозит лишение свободы до пяти лет. До ухода в отставку судья занимался делом координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, внесенного в список террористов и экстремистов. В текущем году Тришкин вынес 10 приговоров по делам о терроризме, а также приговор по делу о наемничестве. До работы в 2-м Западном окружном военном суде он был заместителем председателя Мещанского районного суда Москвы.

Ранее суд в Екатеринбурге арестовал таксиста, стрелявшего в пассажира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами