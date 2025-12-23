Бастрыкин потребовал изменить меру педагогу из Петербурга, обвиняемой в совращении детей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на дело учительницы из Петербурга, которую обвинили в совращении учеников. Об этом сообщает информационный центр Следкома.

Изначально девушку отправили под стражу, однако сотрудники ведомства обратили внимание на информацию, в которой сообщается о невиновности педагога.

«В медиапространстве продолжают обсуждаться обстоятельства совершенного преступления. Приводятся различные мнения, в том числе о невиновности фигурантки», – сообщается в публикации.

Бастрыкин потребовал, чтобы учительнице изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Глава управления СК РФ по региону также предоставит ему доклад о ходе расследования.

Девушка стала фигуранткой уголовного дела несколько дней назад. По версии следствия, 22-летняя петербурженка совершила действия сексуального характера в отношении двоих несовершеннолетних.

Как полагает сама педагог, один из учеников был в нее влюблен, но она не ответила взаимностью, поэтому ребенок решил ее оговорить. Родители, дети и директор оценили работу девушки в школе положительно.

