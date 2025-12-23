На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России озаботились вопросом наценки на товары в аэропортах

Сенатор Гибатдинов призвал ограничить наценку на товары в аэропортах
Shutterstock

В России необходимо ввести ограничение на максимальную наценку на товары первой необходимости в аэропортах, установив ее в пределах 50%. С такой инициативой выступили депутат Госдумы Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов, сообщает 360.ru.

Необходимость нововведений депутат объяснил тем, что россияне оказываются заложниками ситуации с ценами – когда рейсы задерживают, они вынуждены покупать продукты втридорога. При этом случаи, когда приходится подолгу ожидать свой самолет, в последнее время участились, поэтому у пассажиров не остается вариантов, кроме как соглашаться на предложенную стоимость.

«К большому сожалению, цены достаточно завышены: в два-три раза, а в отдельных случаях торговая наценка достигает 500%. Я считаю, что это недопустимо», — подчеркнул Куринный.

В пример он привел случаи, когда своего рейса подолгу ждут семьи с детьми или люди с сахарным диабетом, которые просто не могут пропустить прием пищи – им необходимы как минимум питье и бутерброды. Но даже на такие товары цены в аэропортах зачастую заоблачные.

Гибатдинов в свою очередь согласился, что цены должны быть «адекватными», чтобы россияне могли без проблем перекусить, ожидая свой рейс. Он призвал тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и выяснить причины формирования таких цен, а на основе исследования принять нововведения.

Ранее ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в нескольких аэропортах России.

