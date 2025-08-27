На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен на товары в нескольких аэропортах России

ФАС выявила признаки монопольно высоких цен в Шереметьево и аэропорту Сургута
Shutterstock

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в Telegram-канале сообщила, что ею были обнаружены признаки установления монопольно высоких цен на продовольственные товары в московском аэропорту Шереметьево и аэропорту Сургута.

Признаки нарушения нашли во время масштабного анализа ценообразования на рынках розничной торговли и предоставления услуг общественного питания в аэропортах, имеющих пассажиропоток свыше миллиона человек ежегодно. Поручение ФАС России было направлено 21 июня в 28 территориальных органов.

На сегодняшний день признаки нарушения антимонопольного законодательства выявили в двух регионах.

«В Подмосковье территориальный орган службы установил, что ООО «Мир Вендинга» занимает доминирующее положение на рынке торговли продовольственными товарами в Шереметьево. Цены на многие товары были необоснованно завышены», — сказали в антимонопольной службе.

Там также добавили, что в аэропорту Сургута установлено доминирующее положение АО «Аэропорт Сургут» с долей 100%. Ханты-Мансийское УФАС России обнаружило признаки установления организацией необоснованно высоких цен на питьевую воду.

Территориальные органы службы возбудили антимонопольные дела в отношении двух организаций по признакам установления монопольно высоких цен на продовольствие. В случае подтверждения фактов нарушений им грозят административные штрафы.

Антимонопольные органы продолжают проверять ценообразование на рынках розничной торговли и предоставление услуг общественного питания в аэропортах.

Ранее ФАС возбудила дела из-за цен на воду в аэропорту Внуково.

