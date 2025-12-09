В Подмосковье школьник оказался в реанимации из-за соседского ремонта

В Подольске мальчик попал в больницу из-за токсичных материалов для ремонта

Мальчик из Подмосковья пострадал из-за токсичного вещества, которое использовалось при ремонте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Подольске. По данным Telegram-канала, за некоторое время до произошедшего сосед сверху нанял бригаду, которая залила пол неизвестным веществом. Позже члены семьи мальчика, которые жили под квартирой, почувствовали резкий запах.

В какой-то момент 11-летний ребенок пришел домой и потерял сознание. Прибывшие на место медики госпитализировали его, мальчик попал в больницу с интоксикацией бензолом.

«В квартире, где отравился школьник, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили пары альфа-метилстирола, формальдегида, бензола, стирола и других веществ», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время ребенка выписали, но у него все еще наблюдаются проблемы со здоровьем. У мальчика часто болит голова, он не может долго концентрироваться на занятиях.

Сейчас семья живет в съемном жилье. Они уже обратились в администрацию города и подготовили досудебную претензию соседу.

