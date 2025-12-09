На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье школьник оказался в реанимации из-за соседского ремонта

В Подольске мальчик попал в больницу из-за токсичных материалов для ремонта
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Мальчик из Подмосковья пострадал из-за токсичного вещества, которое использовалось при ремонте. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в Подольске. По данным Telegram-канала, за некоторое время до произошедшего сосед сверху нанял бригаду, которая залила пол неизвестным веществом. Позже члены семьи мальчика, которые жили под квартирой, почувствовали резкий запах.

В какой-то момент 11-летний ребенок пришел домой и потерял сознание. Прибывшие на место медики госпитализировали его, мальчик попал в больницу с интоксикацией бензолом.

«В квартире, где отравился школьник, сотрудники Роспотребнадзора обнаружили пары альфа-метилстирола, формальдегида, бензола, стирола и других веществ», – сообщается в публикации.

Спустя некоторое время ребенка выписали, но у него все еще наблюдаются проблемы со здоровьем. У мальчика часто болит голова, он не может долго концентрироваться на занятиях.

Сейчас семья живет в съемном жилье. Они уже обратились в администрацию города и подготовили досудебную претензию соседу.

Ранее в Калининграде управляющая компания пообещала жильцам починить лифт через 19 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами