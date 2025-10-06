На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Грузии задержали 13 человек за попытку свержения власти

МВД Грузии сообщило о задержании 13 подозреваемых в попытке свержения власти
Sputnik/РИА «Новости»

В Грузии задержали 13 человек, которые подозреваются в попытке свержения власти 4 октября. Об этом заявил заместитель главы грузинского МВД Александр Дарахвелидзе в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Идентифицированы 15 человек, участвовавших в беспорядках 4 октября, 13 из них задержаны», — сказал замминистра.

Дарахвелидзе добавил, что в настоящее время следствие ведется по статьям о попытке свержения власти, об участии в групповом насилии и смене конституционного строя.

Несколькими часами ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране произошла пятая за последние четыре года попытка осуществить в стране революцию. Он подчеркнул, что планы по совершению госпереворота были сорваны, однако власти не намерены «ждать шестой, седьмой, восьмой попытки» и будут принимать меры.

4 октября в Грузии состоялись выборы в органы местного самоуправления, в ходе которых граждане выбирали мэров городов и муниципалитетов, а также депутатов городских собраний. В Тбилиси на этом фоне оппозиционеры организовали акцию протеста, которая переросла в столкновения с полицией — был применен слезоточивый газ, пострадали люди, а протестующие пытались штурмовать президентский дворец.

Ранее эксперт объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных революций».

