В Грузии арестовали трех граждан Китая, пытавшихся приобрести 2 кг урана за $400 тыс.

Трое граждан Китая арестованы в Грузии за попытку купить 2 кг урана за $400 тысяч
Depositphotos

В Грузии арестовали трех граждан Китая, пытавшихся приобрести на черном рынке около 2 килограммов урана за $400 тысяч, пишет Fox News.

По данным СМИ, операция по задержанию прошла в Тбилиси. Подозреваемые планировали переправить радиоактивный материал в Китай. На опубликованных кадрах видно, как сотрудники грузинской службы безопасности изымают бутылки с веществом, идентифицированным как уран, и проводят арест на месте.

Один из задержанных, как сообщается, находился в Грузии нелегально — срок его визы истек. Именно он, по данным следствия, организовал поиск и закупку урана, привлекая специалистов из-за рубежа для оценки радиоактивного материала. Остальные участники группы, предположительно, координировали действия из Китая.

Задержание произошло в момент переговоров о деталях сделки. Имена подозреваемых и точная дата арестов пока не раскрываются.

Ранее в США мужчина признался в поставке оружия в КНДР и получил восемь лет тюрьмы.

