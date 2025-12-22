На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о росте цен на корма для животных в 2026 году

Зооэксперт Колчанова: в 2026 году корма для животных могут подорожать на 10-20%
Shutterstock

В 2026 году цены на корм для животных могут вырасти на 10-20%. Об этом kp.ru рассказала генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова.

По словам специалиста, на стоимость кормов для животных в 2025 году сильное влияние оказывал сегмент продукции и канал продаж.

«Агентство SoyaNews, проанализировав данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, оценило его в среднем в 20%. По данным Росстата, повышение было незначительным и составило чуть более 2%», — рассказала она.

Зооэксперт объяснила, что покупатели активно ищут способы сэкономить. Продажи товаров для питомцев быстрее всего росли в дискаунтерах и на маркетплейсах. При этом в период крупных распродаж корма становились одной из самых востребованных категорий.

Специалист отметила, что в следующем году примерно 30% компаний ожидают рост цен на корма и сопутствующие товары на 10-20%. Причиной этому могут стать новые законодательные требования.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков до этого предупредил, что домашних животных не стоит кормить едой с новогоднего стола, поскольку это может вызвать серьезное отравление. К наиболее опасным для собак продуктам специалист отнес шоколад, лук, чеснок и алкоголь.

Ранее ветеринар объяснил, как помочь домашним животным пережить частые смены погоды.

