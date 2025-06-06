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«Спекуляции и импорт»: раскрыты причины скачка цен на услуги ветеринаров

Ветврач Шеляков: цены на услуги ветеринаров растут из-за импорта и спекуляций
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Варвара Гертье/РИА Новости

В России действительно подскочили цены на ветеринарные услуги. Во многом причиной этому стало отсутствие российских аналогов зарубежных лекарств и материалов. При этом, хотя импортозамещение уже показывает хорошие результаты, многие россияне предпочитают выбирать уже знакомые им импортные препараты, из-за чего их доля на рынке снижается и тянет цены вверх, рассказал НСН ветврач Михаил Шеляков.

Так он прокомментировал сообщение о том, что за прошлый год россияне потратили на лечение питомцев 50 млрд рублей, что на 16,4% больше, чем годом ранее. По словам специалиста, во многом это связано с тем, что до сих пор значительная часть поставляемых из-за рубежа материалов и расходников в России не производится, включая наркоз, шовные материалы и прочее. При этом ситуация постепенно меняется, но все-таки были периоды, когда врачам практически нечем было лечить, что и привело к резкому росту цен, пояснил он.

«К счастью, сейчас постепенно все меняется к лучшему, в том числе, с вакцинами. Вместе с тем, все еще нельзя сказать, что ситуацию удалось полностью исправить», — добавил Шеляков.

Многие россияне, боясь навредить питомцу, предпочитают импортные лекарства и вакцины, хотя есть российские аналоги. При этом дефицита препаратов нет, но доля зарубежного сегмента неуклонно снижается, отметил эксперт. Часто клиенты интересуются качеством российских препаратов – по словам ветврача, на них пока не поступало никаких жалоб, однако оценивать действие лекарств и вакцин следует с изучением отсроченных последствий. В том числе, ветеринарам следует убедиться, что на фоне растущего спроса отечественные производители не начнут снижать качество товаров.

«Пока все устраивает. Цены действительно большие, но далеко не везде. В ветеринарном мире также много спекуляций», — заключил Шеляков.

До этого в Госдуме предлагали ввести налоговый вычет на лечение и профилактические осмотры домашних животных, а также покупку лекарств для них. Необходимость такой меры авторы документа объяснили тем, что сегодня ответственные владельцы животных вынуждены сильно тратиться на их лечение, вакцинацию и обследование, так как эти услуги являются платными как в частных, так и в государственных клиниках.

Ранее были названы наиболее подорожавшие ветеринарные услуги в России.

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