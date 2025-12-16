На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Детективы НАБУ проведут следственные действия в посольстве Украины в Израиле

НАБУ проведет следственные действия в посольстве Украины в Израиле
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время прибудут в Израиль для проведения следственных действий на территории украинского посольства. Об этом сообщил посол Евгений Корнийчук, передает «Укринформ».

«Следователи НАБУ в ближайшее время приедут в Израиль для проведения следственных действий на территории посольства», — заявил посол.

По словам украинского дипломата, точная дата приезда следователей ранее дважды переносилась. Причины следственных действий в здании дипломатической миссии Корнийчук не уточнил.

Арестованный на Украине олигарх Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) утверждает, что на обвиняемого в коррупции Тимура Миндича совершили покушение в Израиле. По его словам, преступники «перепутали дом» и были арестованы, но «тяжело ранили домработницу». При этом в украинском посольстве в Израиле и в полиции еврейского государства подтвердить слова бизнесмена не смогли, а источник в окружении Миндича заявил, что его жизни ничто не угрожает. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США выделят $40 тысяч для системы анализа данных для НАБУ.

