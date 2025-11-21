На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Родственники подали в суд на больницу, в которой мужчина не выжил после запора

В США родственники мужчины, не выжившего после запора, судятся с медиками
Мужчина в США не выжил после запора длиною в месяц, пишет Independent.

Как утверждает семья 41-летнего Джеймса Стюарта, персонал дома для инвалидов, где содержался мужчина, игнорировал очевидные признаки ухудшения его здоровья на протяжении нескольких недель, что в итоге спровоцировало у него массивную кишечную непроходимость. Пациент, у которого были проблемы с развитием, а также хроническая склонность к запорам, принимал препараты с серьезными побочными эффектами для желудочно-кишечного тракта. Он жил в специализированном учреждении, поскольку нуждался в постоянном надзоре и ежедневной помощи.

Сотрудники не реагировали на его неоднократные жалобы на боли в животе и отсутствие стула, а также не уведомили врачей или членов семьи о прогрессирующем ухудшении состояния. В документе указано, что у Стюарта «не было дефекации от нескольких недель до месяца», при этом персонал отмечал вздутие живота.

Позже Стюарта нашли без сознания в его комнате. По данным спасателей, живот мужчины был «значительно расширен и тверд на ощупь». Согласно заключению коронера, кишечник Джеймса был полностью закупорен затвердевшими каловыми массами, вес которых превышал 9 кг. Это вызвало напряженный пневмоперитонеум — состояние, при котором газ проходит через микроразрывы кишечной стенки в брюшную полость.

В судебном иске, поданным родными Стюарта, подчеркивается, что при соблюдении индивидуального плана ухода, установленного для мужчины, его состояние можно было вовремя заметить и предотвратить.

Ранее врач предупредил об опасности длительного сидения в туалете.

