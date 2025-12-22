На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина 18 лет воспитывала девочку, которую под видом медсестры похитила из больницы

В США женщина прикинулась медсестрой, и, похитив девочку, воспитывала ее 18 лет
Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Женщина из США оказалась в тюрьме спустя более 10 лет после того, как похитила ребенка у матери. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, американка по имени Глория Уильямс пережила выкидыш. Спустя неделю она приехала из Южной Каролины во Флориду, где под видом медсестры похитила девочку у недавно родившей ее 16-летней девушки.

В последствии женщина выдавала ребенка за своего перед семьей и друзьями, а мужу сказала, что родила «дочь», пока его не было дома.

Спустя 18 лет уже взрослая похищенная девочка решила устроиться на работу и попросила у матери нужные документы, но та отказалась. Позже «мать» призналась девушке в содеянном.

Когда информация об этом просочилась, американку приговорили к 18 годам лишения свободы. Несмотря на произошедшее, девушка до сих пор считает похитившую ее женщину матерью. С биологической матерью она также общается.

Недавно приемный отец девушки получил срок десять лет. Несколько лет назад он одолжил бывшему коллеге $40. Так как мужчина долго не отдавал деньги, тот напал, и, угрожая пистолетом, украл у него $200.

Ранее мигрант пытался похитить двоих детей в Ленобласти и попал под суд.

