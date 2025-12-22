На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснил, могут ли покупатели обменивать вещи из магазина белья

Юрист Русяев: некоторые вещи из магазинов белья покупатель может обменять
true
true
true
close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Нередко магазины белья отказывают покупателям, которые хотят сделать возврат приобретенной одежды. Сотрудники объясняют свою позицию тем, что все вещи относятся к «бельевой группе», не подлежащей обмену или возврату. Однако такой подход в некоторых случаях является незаконным. Об этом Life рассказал юрист и основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

«На практике наибольшее количество споров возникает вокруг вещей с размытыми названиями, так называемых домашних костюмов. На ярлыке может стоять формулировка «изделие швейное домашнее», хотя по внешнему виду и функционалу это обычный спортивный костюм или комплект, который носят вне дома», — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что, согласно статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей», покупатель имеет право обменять вещь надлежащего качества в течение 14 дней, если она не подходит ему по размеру, фасону или другим критериям. Магазин может отказать лишь в том случае, если товар считается непродовольственным, не подлежащим обмену, например, бельевые изделия. По словам юриста, перечень таких товаров закрытый и не может расширяться по усмотрению самого магазина.

В случае возникновения споров должны учитываться объективные признаки вещи — название на ярлыке, назначение, описание в карточке товара, на ценнике и в чеке. В качестве дополнительного аргумента можно использовать ГОСТ 25296-2003, в котором указаны виды бельевых изделий.

По словам эксперта, внутренние правила торговой точки, стенды с информацией об отсутствии возвратов и устные объяснения персонала не должны ограничивать права покупателя.

Юрист Алла Георгиева до этого предупредила, что покупатели не смогут вернуть в магазин товар без ярлыка и с признаками носки даже в течение 14 дней.

Ранее юрист объяснила, почему штрафы за покупку спиртного детям не сработают.

