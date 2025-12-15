На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист объяснила, почему штрафы за покупку спиртного детям не сработают

Юрист Федорова: повышение штрафов за покупку алкоголя детям не решит проблему
true
true
true
close
Konstantin Ivshin/Shutterstock/FOTODOM

Повышение штрафов за покупку алкоголя детям не поможет решить эту проблему. Суть заключается не в сумме взыскания, а в том, как вообще привлечь человека к ответственности. Чтобы наложить штраф, необходимо присутствие правоохранителя в магазине – в противном случае поймать правонарушителя, который решил таким образом «помочь» несовершеннолетним, будет невозможно, объяснила 360.ru юрист Ольга Федорова.

Так она прокомментировала инициативу депутатов Госдумы, которые призвали существенно повысить штрафы для тех, кто покупает спиртное несовершеннолетним. Эксперт напомнила, что сотрудники магазина в этом случае никаких мер принять не могут, а правоохранители постоянно около кассы не дежурят, поэтому подобные меры не будут эффективны.

«Продавец магазина не может привлечь к административной ответственности кого-либо, соответственно, должен быть рядом полицейский. Окажется он там или не окажется — большой вопрос», — пояснила Федорова.

Есть вариант с просмотром видео с камер наблюдения и поиском нарушителей, однако вряд ли этому станут посвящать время. Получается ,что штрафы за это нарушение в целом налагаются крайне редко, поэтому идея их повысить не имеет смысла, считает юрист. Она подчеркнула, что решать эту проблему нужно систем но, не через ограничения и запреты, а через воспитание детей и пропаганду ЗОЖ.

Напомним, с инициативой ужесточить наказание за покупку алкоголя в интересах подростков выступили члены ЛДПР. Сейчас, согласно КоАП РФ, взрослым, купившим ребенку алкоголь, грозит штраф от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Для родителей или иных законных представителей сумма составляет 4–5 тыс. рублей. Новый проект предлагает увеличить их до 15–30 тыс. и 40–50 тыс. рублей соответственно. В ЛДПР уточнили, что, согласно соцопросам, 78% россиян впервые пробуют спиртное еще в раннем возрасте.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на алкоголь к новогоднему столу.

