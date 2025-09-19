На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист назвала товары, которые нельзя вернуть в магазин

Юрист Георгиева: вещи без ярлыка нельзя вернуть в магазин
Shutterstock

Покупатели не смогут вернуть в магазин вещи без ярлыка и с признаками носки даже в течение 14 дней. Об этом «Москве 24» рассказала юрист Алла Георгиева.

Она напомнила, что вернуть нельзя и те вещи, которые входят в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену. Это предметы личной гигиены — расчески, заколки, шиньоны, а также косметика, лекарства, ювелирные изделия, бытовая химия, пестициды, растения, продукты питания, нижнее белье, колготки и не только.

Юрист добавила, что в случае покупок на маркетплейсах отказаться от чего-либо до покупки достаточно легко.

«Однако часто приходится видеть, как сейлеры утверждают, что технически сложные товары, например гаджеты, не могут принять обратно — их следует выкупить, а при обнаружении недостатков, вернуть после диагностики. Такое требование является нарушением закона», — подчеркнула Георгиева.

Исследование Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса Контур), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показало, что платья, сарафаны и солнцезащитные очки, заказанные на маркетплейсах, чаще всего возвращают обратно продавцам.

Ранее ученые назвали причины снижения интереса к маркетплейсам у россиян.

