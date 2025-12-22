Названы главные ошибки, которые покупатели совершают в предновогодний период

Перед новогодними праздниками мошенники начинают особенно активную деятельность. Они используют онлайн-покупки и ажиотаж на фоне подготовки подарков для кражи личных данных и денежных средств покупателей. Об этом «Известиям» рассказал директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

Специалист предупредил, что особенно важно проявлять осторожность при получении сообщений от лица магазинов в мессенджерах. Мошенники представляются сотрудниками, уточняют детали заказа или предлагают бонусы, после чего просят повторного авторизоваться или подтвердить аккаунт, перейдя по ссылке. По словам Бориславского, крупные сервисы не используют мессенджеры для повторной авторизации, поэтому продолжать подобные диалоги без проверки информации нельзя.

Он также добавил, что не следует переводить деньги продавцам в обход официальных способов оплаты. Отправка средств по номеру карты или через сторонние ссылки лишают клиента защиты в виде чека, благодаря которому можно будет оспорить платеж. Поэтому важно оплачивать любые заказы только через официальный сайт или приложение.

Помимо этого, в предновогодний период злоумышленники начинают активно использовать телефонные звонки от имени магазинов.

«Если во время разговора у вас просят подтвердить личность, назвать код или перейти по ссылке, разговор стоит сразу завершить и перепроверить информацию самостоятельно», — напомнил эксперт.

До этого исследование ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», показало, что в качестве подарков на Новый год россияне все чаще выбирают персонализированные впечатления и цифровые сервисы. Сравнение покупательской активности в период с 1 по 14 декабря 2024 и 2025 годов показывает, что материальные подарки постепенно уступают место различным услугам и опыту.

