В Нью-Йорке суд взыскал рекордную компенсацию за травмы пассажира метро

Житель Нью-Йорка потерявший пять пальцев ног после падения на рельсы метро, выиграл суд против городских транспортных властей лишь спустя восемь лет— суд присяжных присудил ему компенсацию в размере почти $23 млн. Об этом пишет People.

Как следует из судебных материалов, инцидент произошел еще 5 июня 2017 года на станции «Паркчестер-авеню». На тот момент 24-летний Марюф Хоссейн упал с платформы, которую в его иске охарактеризовали как «разбитую» и «неровную». По его утверждению, это и стало причиной падения.

После падения Хоссейна сбил поезд. Согласно медицинскому отчету эксперта по неотложной помощи доктора Кашаула Шаха, представленному в суд, мужчина получил множественные травмы шеи, спины, головы, конечностей и внутренних органов. Его левая ступня была раздроблена, потребовалась ампутация всех пальцев и части плюсневых костей. Сила удара была такой, что у пострадавшего вывихнуло бедро.

Хотя в отчете скорой помощи изначально написали, что падение Хосейна под поезд было не случайным. Сам пострадавший позже отрицал это при беседе с психиатром.

Адвокат Хоссейна Ник Лиакас рассказал СМИ, что представители Управления столичного транспорта (MTA) ранее пытались заставить его клиента, работавшего курьером, согласиться на урегулирование за $100 тыс. Однако 30 июня присяжные вынесли вердикт в пользу истца, назначив компенсацию в $22,75 млн.

Лиакас заявил, что транспортное управление слишком долго игнорировало безопасность жителей Нью-Йорка, используя тактику «затягивать, отрицать и защищаться» любой ценой. По его словам, этот вердикт – не только победа Хоссейна, но и предупреждение крупным корпорациям, что уход от ответственности через юридические уловки больше не сработает. Сам Хоссейн добавил, что присяжные разглядели ложь транспортного ведомства и дали ему шанс на нормальную жизнь.

Представитель MTA, комментируя решение суда для прессы, сообщил, что организация изучает вердикт и рассматривает все юридические возможности для дальнейших действий.

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