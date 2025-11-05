В Госдуме рассказали, когда россиянам ожидать следующую шестидневную рабочую неделю

Нилов: следующая шестидневная рабочая неделя ждет россиян не раньше 2027 года

Следующая шестидневная рабочая неделя ждет жителей России не раньше 2027 года, так как в 2026 году длинных рабочих недель не будет. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

В 2026-м не будут сокращены новогодние каникулы, в январе жители России впервые за долгое время смогут отдохнуть 12 дней подряд.

Минувшая рабочая неделя в России была шестидневной — она продлилась с 27 октября до 1 ноября. Затем жители страны по случаю Дня народного единства отдыхали три дня подряд. С 5 ноября началась трехдневная рабочая неделя.

В 2026 году 365 календарных дней. Согласно производственному, при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников). Это столько же, сколько было в 2025 году.

В течение 2026 года предусмотрено несколько периодов, во время которых россиян ожидают длинные выходные. Например, трехдневные выходные ожидаются в феврале, марте, дважды в мае, а также в июне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

