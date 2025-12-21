В России разработали электронного помощника судмедэксперта

Ученые Пермского Политеха совместно с ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера разработали компьютерную программу, позволяющую определять возраст женщины по морфологическим изменениям маточных труб. Разработка может использоваться в судебно-медицинской экспертизе при идентификации неопознанных тел в случаях, когда традиционные методы оказываются малоинформативными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Проблема неопознанных тел остается одной из самых сложных в практике судебно-медицинской экспертизы. По официальным данным, в России не раскрыто более 12 тысяч дел, связанных с неидентифицированными погибшими. Стандартные методы имеют существенные ограничения: ДНК-анализ требует сохранного генетического материала и родственников для сравнения, одонтологическая экспертиза возможна лишь при наличии стоматологических карт, а антропологические методы у взрослых часто дают погрешность до 15–20 лет.

В поиске более устойчивых биологических маркеров возраста специалисты обратились к изучению внутренних органов, которые лучше сохраняются после смерти и демонстрируют предсказуемые изменения. Особый интерес представляют органы женской репродуктивной системы, чувствительные к гормональным этапам жизни.

Исследование проводилось на базе бюро судебно-медицинской экспертизы в течение шести лет. Ученые проанализировали ткани маточных труб 126 рожавших женщин в возрасте от 16 до 88 лет, умерших по причинам, не связанным с заболеваниями органов малого таза. Всего было изучено более 250 образцов. Для анализа применялись микрометрия и гистологические методы.

«Мы обнаружили две ключевые закономерности. До менопаузы маточные трубы постепенно увеличиваются в размерах, а после нее начинается возрастная инволюция — истончение слизистой оболочки и уплотнение складок. Кроме того, на протяжении всей жизни правая маточная труба, как правило, немного больше левой», — рассказала Ирина Баландина, заведующая кафедрой анатомии ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера, доктор медицинских наук, профессор.

Полученные данные позволили сформировать нормативную базу возрастных изменений и создать компьютерную программу для их анализа. Алгоритм сопоставляет микрометрические параметры тканей с эталонными значениями и определяет возрастной период погибшей.

«Эксперт вводит в систему показатели диаметра различных отделов маточной трубы, толщины слизистой и мышечной оболочек, а также периметр эпителиальной выстилки. Программа автоматически сравнивает эти данные с возрастными нормативами и выдает наиболее вероятный возрастной период», — пояснил Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Авторы подчеркивают, что метод не заменяет ДНК- или одонтологическую экспертизу, но может стать важным дополнительным инструментом в сложных случаях идентификации, когда классические подходы не дают результата.

