Ветеран ЦСКА: лучшие годы Дзюбы позади

Экс-футболист Масалитин заявил, что лучшие годы Дзюбы позади
Александр Вильф/РИА Новости

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что Валерий Карпин может вызвать форварда Артема Дзюбу в сборную России, чтобы он побил рекорд Александра Кержакова по забитым мячам.

«Может ли Карпин опять вызвать Дзюбу, чтобы он побил рекорд Кержакова? Может, почему бы и нет, если Дзюба будет в форме, то его можно вызвать. Заслуживает ли сейчас Дзюба вызов в национальную команду? Нет. Лучшие года Дзюбы позади, можно вызвать ради рекорда», — сказал Масалитин.

Изначально сообщалось, что в 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) поступило официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Как указал журналист Иван Карпов, окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз, в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов. Если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее Карпин высказался о ситуации с рекордом Кержакова и Дзюбы.

