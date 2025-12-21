Глава комитета Госдумы удивился данным о проверке родства при переводах на карту

Депутат Аксаков заявил, что не знает о проверке родства при крупных переводах

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что не сталкивался с информацией о требованиях банков подтверждать родственные связи при переводе крупных сумм. Об этом он сообщил изданию «Подъем».

По его словам, кредитные организации регулярно вводят новые меры в рамках борьбы с мошенничеством, поскольку накапливают практический опыт и используют разные инструменты, предусмотренные законом. При этом Аксаков отметил, что банки могут применять различные новации, чтобы убедиться, что деньги не переводятся злоумышленникам.

РИА Новости 21 декабря сообщало, что некоторые банки начали блокировать крупные переводы, после чего сотрудники связываются с клиентами и уточняют полные данные получателя, наличие родственных связей, а также цели перевода средств.

При этом в публикации не приводились конкретные источники сведений: не были названы ни банки, ни суммы переводов, при которых якобы возникали вопросы о родстве между отправителем и получателем.

Ранее в Госдуме призвали ввести наказание для сотрудников банков, допускающих дропперство.