На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «мусорной» ДНК нашли подсказки к лечению болезни Альцгеймера

Nature: в «мусорной ДНК» нашли регуляторы генов, связанных с болезнью Альцгеймера
true
true
true
close
Shutterstock

Некодирующие участки ДНК, которые долгое время считались «мусорными», могут играть важную роль в развитии болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее. Результаты опубликованы в журнале Nature Neuroscience (NatNeuro).

Около 2% человеческой ДНК содержат гены, в то время как остальные 98% представляют собой регуляторные элементы — энхансеры. Они служат своего рода переключателями, которые определяют, когда и насколько активно работают гены. В новом исследовании ученые изучили такие переключатели в астроцитах — клетках мозга, поддерживающих нейроны и играющих важную роль при нейродегенеративных заболеваниях.

Команда протестировала почти тысячу потенциальных энхансеров в выращенных в лаборатории человеческих астроцитах. Для этого ученые использовали CRISPRi — технологию, позволяющую «выключать» участки ДНК без их разрезания, — и секвенирование РНК отдельных клеток, чтобы отследить, как меняется экспрессия генов. Такой подход позволил одновременно проверить функцию сотен регуляторных элементов.

В результате около 150 энхансеров оказались функциональными — их отключение действительно влияло на работу генов. Примечательно, что многие из этих генов уже ранее связывали с болезнью Альцгеймера. Это существенно сузило круг поиска в огромном массиве некодирующей ДНК и дало конкретные мишени для дальнейших исследований.

Авторы отмечают, что в генетических исследованиях сложных заболеваний изменения часто обнаруживаются не в самих генах, а между ними — именно в таких регуляторных областях. Теперь ученые получили экспериментально подтвержденный «каталог» энхансеров, который поможет интерпретировать данные геномных исследований нейродегенеративных и других заболеваний.

Речь пока не идет о создании терапии, подчеркивают исследователи. Однако понимание того, как именно регулируется работа генов в астроцитах, — необходимый шаг к разработке точечных вмешательств. Поскольку энхансеры активны в конкретных типах клеток, воздействие на них потенциально позволит менять экспрессию генов избирательно, не затрагивая весь мозг.

Ранее в России нашли способ выявить причины семи тысяч наследственных болезней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами