Стало известно, сколько «Зенит» готов заплатить за одного из лидеров ЦСКА

Петербургский «Зенит» намерен подписать соглашение с лидером обороны московского ЦСКА Игорем Дивеевым. Об этом пишет «Евро-Футбол.Ру».

Согласно информации издания, клуб из Санкт-Петербурга готов отдать за защитника €10 млн. При этом существует вероятность, что в эту сделку может быть включен нападающий «Зенита» Лусиано Гонду.

Дивеев выступает в составе армейского клуба с 2019 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги футболист вышел на поле в 16 матчах, в которых записал на свой счет два забитых мяча. Его текущее соглашение с ЦСКА рассчитано до лета 2029 года.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Александр Кержаков опубликовал ответ ФИФА на запрос по голу, который может лишить Артема Дзюбу рекорда.