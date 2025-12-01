На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции воры украли мясо улиток на $132 тысячи

Daily Star: с фермы во Франции украли 450 кг мяса улиток стоимостью $132 тыс.
true
true
true
close
Pexels

На востоке Франции группа «опытных и профессиональных» воров украла мясо улиток общей стоимостью $130 тысяч, предназначенного для элитных ресторанов страны, пишет Daily Star.

Сообщается, что ворам удалось украсть 450 кг деликатеса, которого достаточно для 10 тысяч блюд. Кража произошла на ферме L'Escargot des Grands Crus в коммуне Бузи, регионе Шампань. Именно здесь фермер Жан-Матьё Довернь выращивает одних из самых востребованных улиток Франции, которые подают заведения с мишленовскими звездами.

По словам фермера, кража стала для него шоком: преступники похитили весь его годовой объем производства.

«Они перерезали проволочный забор, вскрыли дверь киркой, разбили датчик движения и проникли в холодильное помещение. Это невероятно — они унесли 450 килограммов мяса улиток», — сказал Довернь.

Мужчина уверен, что такое количество улиток может быть интересно только очень хорошо организованной сети.

Полиция считает, что преступники действовали профессионально и выбрали цель ограбления не случайно.

Ранее в США мужчина арестован за хранение краденого мяса на сумму $31 тыс.

