В Москве задержали водителя с бомбой в багажнике автомобиля

112: в Москве полицейские остановили авто с взрывным устройством в багажнике
В Москве задержан водитель, который перевозил взрывное устройство в багажнике автомобиля, сообщает Telegram-канал 112.

«Остановили подозрительную машину минувшей ночью неподалеку от института ГосНИИП. Полицейские сразу заподозрили неладное, ведь шофер был на взводе. Попросили открыть багажник, а внутри — взрывное устройство», — сообщает канал.

Отмечается, что на место прибыли взрывотехники для обезвреживания СВУ. Перевозчика груза задержали спецслужбы, они выясняют обстоятельства и мотивы водителя.

До этого в Москве полицейские задержали водителя внедорожника, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия.

В ходе досмотра в багажнике автомобиля были обнаружены и изъяты, согласно проведенному исследованию, пистолет Макарова, в конструкцию которого самодельным способом внесены изменения, восемь патронов калибра 9 мм. Изъятое пригодно для производства выстрелов.

Кроме того, полицейские изъяли глушитель. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. За это предусмотрено до 5 лет тюремного заключения.

Ранее водитель свадебного кортежа обстрелял гостей из ружья в российском городе.

