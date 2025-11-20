19 человек отравились в столовой колледжа в Сургуте

SHOT: отравившиеся студенты колледжа Сургута проведут в больнице несколько дней

Студенты массово отравились в столовой колледжа в Сургуте. Всего за медицинской помощью обратились 19 человек, сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным журналистов, причиной отравления могла стать кишечная или ротавирусная инфекция. В настоящий момент этим вопросом занимаются региональные ведомства.

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организовала проверку по факту массового отравления.

Уточняется, что по итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Вечером 13 ноября стало известно о массовом отравлении в Махачкале. По данным Минздрава республики, в районную инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 14 человек: шесть детей и восемь взрослых. У всех пациентов наблюдались тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела.

Ранее в Иркутской области произошло массовое отравление роллами.