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В Киеве засняли военную технику с российскими флагами

«Страна.ua»: на улицах украинской столицы появилась военная техника с флагами РФ
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Военную технику с российскими флагами заметили на одной из улиц в Дарницком районе Киева. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Это съемки какого-то военного фильма», — отметили журналисты, сославшись на местные паблики.

Материал дополнен видеозаписью, на которой запечатлены военный грузовик и несколько стоящих вокруг него людей в форме. Рядом с машиной установлен флаг РФ. При этом никаких камер, которые свидетельствовали бы о съемках фильма, на кадрах не видно.

10 января украинские правоохранители начали поиски молодых людей, которые перекрыли движение на одной из улиц в Киеве и слушали российскую музыку. В заявлении полиции уточнялось, что стражи порядка пытаются установить время и место произошедшего.

По данным издания «Страна.ua», инцидент произошел возле мемориала, посвященного не вернувшимся с фронта бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Журналисты выяснили, что одной из музыкальных композиций, которую слушали неизвестные молодые люди, стала песня «Я русский» в исполнении Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Ранее на рассмотрение в Верховную раду Украины внесли законопроект, предполагающий исключение русского из списка подлежащих защите языков.

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