На северо-западе Турции упал еще один беспилотник

Haberturk: еще один беспилотник упал в районе турецкого города Балыкесир
haberturk.com

В окрестностях турецкого города Балыкесир, расположенного на северо-западе страны, зафиксировано падение еще одного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Haberturk.

Дрон самолетного типа был найден в поле. Тип и модель аппарата пока не определены. При этом рассматривается версия о его возможном российском происхождении.

Как сообщает местное издание, беспилотник направлен в Анкару для проведения технической экспертизы.

19 декабря в провинции Коджаэли, расположенной в западной части Турции, произошло крушение беспилотного летательного аппарата. По предварительным данным, речь идет о российском БПЛА модели «Орлан-10».

15 декабря в Министерстве обороны Турции сообщили, что истребитель F-16 сбил беспилотник, отклонившийся от курса и приблизившийся к воздушному пространству страны.

Ранее Турция приняла допмеры защиты на фоне угроз от беспилотников.

