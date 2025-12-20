Российское вино попало на конкурс в Сан-Франциско и вызвало скандал

На Международный винный конкурс в Сан-Франциско попали российские вина, импорт которых в США запрещен, что вызвало возмущение со стороны проукраински настроенных граждан. Об этом сообщило San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов.

Президент Международного винного конкурса в Сан-Франциско Аманда Блю принесла извинения за ошибку и исключила российские вина из списка участников до начала судейства, добавив, что конкурс «берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку».

С марта 2022 года США запретили российский алкоголь, а также другие товары, такие как икра, морепродукты и алмазы, в рамках санкций против РФ. Однако, по словам журналистов, российские винодельческие хозяйства, «по всей видимости, приложили немалые усилия, чтобы контрабандой ввезти свои вина» на Международный винный конкурс в Сан-Франциско.

В общей сложности на конкурс было подано 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств, пишет издание.

В ноябре Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года. Среди белых вин в топ вошли «Совиньон Блан» 2024 года винодельни «Мантра Эстейт» — 4,45 балла в рейтинге, «Шардоне» («Мантра Эстейт») 2023 года — 4,42 балла. В списке лучших красных вин, в частности, оказались «Семейное наследие» («Сикоры») 2020 года — 4,49 балла, «Раевское Ренессанс Пти Вердо» («Раевское») 2023 года — 4,47 балла

Ранее россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским.