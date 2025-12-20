На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российское вино попало на конкурс в Сан-Франциско и вызвало скандал

Организаторы винного конкурса в Сан-Франциско исключили из конкурса вина РФ
true
true
true
close
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

На Международный винный конкурс в Сан-Франциско попали российские вина, импорт которых в США запрещен, что вызвало возмущение со стороны проукраински настроенных граждан. Об этом сообщило San Francisco Chronicle со ссылкой на организаторов.

Президент Международного винного конкурса в Сан-Франциско Аманда Блю принесла извинения за ошибку и исключила российские вина из списка участников до начала судейства, добавив, что конкурс «берет на себя полную ответственность за допущенную ошибку».

С марта 2022 года США запретили российский алкоголь, а также другие товары, такие как икра, морепродукты и алмазы, в рамках санкций против РФ. Однако, по словам журналистов, российские винодельческие хозяйства, «по всей видимости, приложили немалые усилия, чтобы контрабандой ввезти свои вина» на Международный винный конкурс в Сан-Франциско.

В общей сложности на конкурс было подано 95 бутылок российского вина от 15 винодельческих хозяйств, пишет издание.

В ноябре Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года. Среди белых вин в топ вошли «Совиньон Блан» 2024 года винодельни «Мантра Эстейт» — 4,45 балла в рейтинге, «Шардоне» («Мантра Эстейт») 2023 года — 4,42 балла. В списке лучших красных вин, в частности, оказались «Семейное наследие» («Сикоры») 2020 года — 4,49 балла, «Раевское Ренессанс Пти Вердо» («Раевское») 2023 года — 4,47 балла

Ранее россиянам объяснили разницу между «Советским» и «Российским» шампанским.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами