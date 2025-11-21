На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Роскачество составило топ лучших российских красных и белых вин 2025 года

Роскачество: лидерами в «Винном гиде России» 2025-2026 годов стали сухие вина
Depositphotos

В общем зачете «Винного гида России» 2025-2026 годов стали сухие вина, которые вошли в топ-10 красных и белых вин российского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роскачества.

Среди белых вин в топ вошли «Совиньон Блан» 2024 года винодельни «Мантра Эстейт» — 4,45 балла в рейтинге, «Шардоне» («Мантра Эстейт») 2023 года — 4,42 балла. Кроме того, в перечень попал «Рислинг Красная Горка» (Галицкий и Галицкий) урожая 2023 года — 4,40 балла, а также «Рислинг. Семейный Резерв» («Сикоры») 2021 года, взяв 4,40 балла в рейтинге.

В списке лучших красных вин оказались «Семейное наследие» («Сикоры») 2020 года — 4,49 балла, «Раевское Ренессанс Пти Вердо» («Раевское») 2023 года — 4,47 балла. Помимо этого, место в рейтинге заняли «Старая дорога на Джанхот» («Усадьба Мезыбь») 2022 года — 4,44 балла, «Каберне Совиньон Резерв» («Винодельня Бельбек) 2022 года — 4,43 балла и другие.

В публикации говорится, что в Роскачестве исследовали более 200 вин в каждой категории. При этом в оценке участвовали 35 дегустаторов. В пресс-службе отметили, что перед началом составления списка все эксперты прошли процедуру подтверждения сенсорной чувствительности.

До этого эксперты, участники Российского винодельческого форума рассказали, что при правильном подходе можно практически к каждому блюду, даже самому повседневному, подобрать подходящее вино. Так, к шаурме лучше покупать шампанское, а к жареной картошке – красное каберне.

Ранее россиян предупредили об опасности безалкогольных вина и пива.

