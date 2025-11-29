Газета семьи Пашиняна разместила призыв иерархов церкви к отставке католикоса

Заявление с призывами к отставке католикоса всех армян Гарегина II опубликовала газета «Армянское время», принадлежащая семье премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В размещенном обращении утверждается, что выборы Гарегина II были нечестными, а сейчас в церкви сложилась «нездоровая атмосфера» и кризис. В заявлении курс католикоса назван «антиканоничным, опасным, вредным и разрушительным» и подчеркивается, что он не может продолжаться дальше. Обращение якобы подписали 10 епископов и архиепископов. Они призывают Гарегина II добровольно уйти на покой.

22 октября Пашинян заявил, что католикос всех армян лишен сана и захватил патриарший престол. По словам политика, глава церкви нарушил обет безбрачия и должен объяснить, почему у него есть жена и дети.

Католикос всех армян возглавляет Армянскую апостольскую церковь (ААЦ). Армения считается первой страной, провозгласившей христианство государственной религией. Католикос — верховный духовный глава всех верующих армян, хранитель и защитник веры ААЦ, ее обрядов, канонов, традиций и единства. Он избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Гарегин II занимает этот пост с 1999 года.

Ранее Армянская церковь выступила с обвинениями в адрес властей.